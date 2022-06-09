Подростки избили водителя трамвая в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения водителя трамвая. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел 30 января 2022 г. возле остановки на ул. Дзержинского. Несколько молодых человек вошли в трамвай и грубо разговаривали с пассажирами и кондуктором. На очередной остановке на помощь коллеге вышел 37-летний водитель. Словесный конфликт перерос в драку. Ее остановили проезжавшие мимо сотрудники полиции.
Пострадавший водитель трамвая получил травмы средней тяжести.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") возбудили в отношении предполагаемого зачинщика конфликта - 17-летнего парня.
Полицейским предстоит квалифицировать действия остальных участников конфликта.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...