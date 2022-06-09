Подростки избили водителя трамвая в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения водителя трамвая. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 30 января 2022 г. возле остановки на ул. Дзержинского. Несколько молодых человек вошли в трамвай и грубо разговаривали с пассажирами и кондуктором. На очередной остановке на помощь коллеге вышел 37-летний водитель. Словесный конфликт перерос в драку. Ее остановили проезжавшие мимо сотрудники полиции.

Пострадавший водитель трамвая получил травмы средней тяжести.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") возбудили в отношении предполагаемого зачинщика конфликта - 17-летнего парня.

Полицейским предстоит квалифицировать действия остальных участников конфликта.