Банк "Открытие": более половины предпринимателей видят новые возможности для бизнеса в ближайшие два года

20% компаний малого и среднего бизнеса намерены развивать и расширять бизнес в ближайшие полгода. Наиболее актуальной мерой поддержки в условиях санкций предприниматели считают снижение налогов и налоговые каникулы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".
60% опрошенных уже предприняли действия по снижению рисков для бизнеса в условиях санкций. 22% начали поиск новых поставщиков сырья и материалов, 16% занялись поиском новых каналов продаж, 13% сделали запасы сырья и комплектующих, столько же сократили выплаты премий.
Мерами государственной поддержки пока воспользовались лишь 11% опрошенных, и еще 31% только планируют это сделать. 39% респондентов заявили, что не намерены пользоваться государственной поддержкой.
Среди необходимых и актуальных мер поддержки в нынешней экономической ситуации предприниматели чаще всего называли снижение налогов и налоговые каникулы (57%), прямые государственные субсидии на развитие бизнеса (35%), госрегулирование цен на сырье и материалы (31%). При этом 27% компаний МСБ считают такой мерой резкое снижение ставок по кредитам и лишь 17% - кредитные каникулы.
45% компаний МСБ не планируют в ближайшие полгода как-то менять свою работу. 20% заявили о намерении развивать и расширять бизнес во втором полугодии 2022 года. Сокращать масштабы бизнеса в эти сроки хотят 12%, еще 19% затруднились оценить, как будут развиваться их компании до конца года.
Более половины опрошенных (52%) заявили, что в перспективе двух лет у бизнеса в России появятся перспективы для развития. 23% полагают, что с точки зрения развития бизнеса в ближайшие два года ничего не изменится. По мнению 14%, ситуация ухудшится. 12% затруднились оценить перспективы в текущей ситуации.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.