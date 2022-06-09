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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал защитника Дмитрия Куимова

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" подписал 18-летнего защитника Дмитрия Куимова на три года.

В минувшем сезоне Дмитрий выступал за юношескую команду "Уралмаша" и был одним из ее лидеров. В первенстве ДЮБЛ он набирал 12,2 очка и делал 4,4 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

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