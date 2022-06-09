БК "Самара" подписал защитника Дмитрия Куимова

БК "Самара" подписал 18-летнего защитника Дмитрия Куимова на три года.

В минувшем сезоне Дмитрий выступал за юношескую команду "Уралмаша" и был одним из ее лидеров. В первенстве ДЮБЛ он набирал 12,2 очка и делал 4,4 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.