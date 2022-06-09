БК "Самара" подписал защитника Дмитрия Куимова

БК "Самара" подписал 18-летнего защитника Дмитрия Куимова на три года.
В минувшем сезоне Дмитрий выступал за юношескую команду "Уралмаша" и был одним из ее лидеров. В первенстве ДЮБЛ он набирал 12,2 очка и делал 4,4 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.