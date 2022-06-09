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Экономика и бизнес

ТОАЗ поддержал театральный фестиваль

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказал поддержку в организации и проведении XIII театрального фестиваля "Премьера одной репетиции".

Фото: ТЮЗ Дилижанс

Благодаря финансовой поддержке в рамках грантовой программы ПАО "ТОАЗ" "Химия добра" с 20 по 26 июня в театре "Дилижанс" пройдет XIII театральный фестиваль "Премьера одной репетиции". Фестиваль получает финансирование от предприятия уже второй год подряд.

Театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" - ежегодное событие Театра юного зрителя "Дилижанс". В течение нескольких дней режиссеры из разных городов России вместе с актерами "Дилижанса" должны поставить спектакли-эскизы. Зрители смогут посмотреть абсолютно новые спектакли, окунуться в необычную атмосферу, поучаствовать в обсуждениях и повлиять на будущее театра. После каждого показа проводится обсуждение. Работы оценивают как эксперты, так и простые зрители, однако именно результаты зрительского голосования определяют лучшую постановку. Эскиз-победитель после доработки включается в основной репертуар "Дилижанса" уже как полноценный спектакль.

В этом году фестиваль исследует тему "Режиссер + Художник" и проходит под девизом "Создаем миры!"  Афиша фестиваля включает две программы: внеконкурсную гостевую и конкурсную лабораторию. Впервые за всю историю фестиваля к участию в лаборатории привлечены не только режиссеры, но и театральные художники. Конкурсную лабораторную программу фестиваля составят четыре эскиза будущих спектаклей от творческих тандемов режиссеров и художников из Москвы, Луганска и Тольятти. В экспертный совет XIII фестиваля вошли театральный художник Юрий Хариков (г. Москва) и театральный критик Оксана Кушляева (г. Санкт-Петербург).

Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ": "Тольяттиазот всегда поддерживает инициативы, направленные на сохранение и развитие культуры и искусств в Тольятти. "Дилижанс" отличается особым вкусом и взглядом на театральное искусство. Постановки театра всегда оригинальны и привлекают своей многогранностью. Это далеко не классика. И, конечно же, фестиваль "Премьера одной репетиции" мы не смогли оставить без внимания. То, что увидит зритель на сцене, будет, однозначно, чем-то ярким, незабываемым и обязательно заставит задуматься, задуматься даже над тем, что может быть никогда бы просто так и не пришло в голову, по-другому посмотреть на себя со стороны и даже заглянуть внутрь себя. Такие постановки нужны зрителю, и им нужно давать шанс на жизнь, подарить их зрителю. Нужно помогать режиссерам реализовать свои идеи".

Ирина Алексеевна Миронова, директор Театра юного зрителя "Дилижанс": "Благодаря поддержке ТОАЗа тольяттинский зритель увидит настоящее чудо рождения спектаклей, станет их частью. Живое общение режиссеров, артистов с залом - это "изюминка" фестиваля. Процесс создания театральной постановки становится своего рода общим делом. И лучшие, по мнению зрителей, спектакли войдут в репертуар нашего театра".

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