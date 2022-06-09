16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Лукиенко реализацию нацпроектов в Сызрани Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Екамасовым успехи и достижения Сергиевского района Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка "Молодежный" в Самаре Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района В правительстве региона обсудили вопрос кадрового обеспечения медучреждений

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания помощи жителям Донбасса с бизнес-сообществом региона

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 425
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями промышленных предприятий, строительных и дорожных компаний, выразивших готовность внести свой добровольный вклад в восстановление мирной жизни на территории ДНР и ЛНР. Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой народной республики. Первостепенная задача - подготовка социальной инфраструктуры к новому учебному году и отопительному сезону.

Фото: пресс-служба губернатора

"Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с одним из муниципалитетов Донецкой народной республики - городским округом Снежное. Сегодня жителям этого города нужна помощь в восстановлении городского хозяйства, нормальных человеческих условий. Это касается жилого фонда, транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Сейчас нами проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи. Хотел бы с вами посоветоваться, как бизнес-структуры Самарской области могут включиться в начатую добровольными бригадами региона работу - важную и нужную сегодня для защитников Донецкой народной республики", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

Напомним, 27 мая на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР было заключено соглашение между правительством Самарской области и администрацией Снежного. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и руководитель муниципалитета Александр Скворцов в присутствии главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

В городе уже работают врачебные бригады добровольцев. Предприниматели региона вместе с жителями области оказывают помощь, участвуя в формировании гуманитарных конвоев с предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой. Ряд компаний Самарской области уже оказывают жителям ДНР практическую помощь: поставили в Снежное спецтехнику, к работе приступили специалисты предприятий в соответствующих отраслях. Губернатор выразил благодарность всем, кто откликнулся на призыв и реальными делами помогает восстановить в братском городе нормальную жизнь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3