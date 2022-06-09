Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания помощи жителям Донбасса с бизнес-сообществом региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями промышленных предприятий, строительных и дорожных компаний, выразивших готовность внести свой добровольный вклад в восстановление мирной жизни на территории ДНР и ЛНР. Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой народной республики. Первостепенная задача - подготовка социальной инфраструктуры к новому учебному году и отопительному сезону.

"Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с одним из муниципалитетов Донецкой народной республики - городским округом Снежное. Сегодня жителям этого города нужна помощь в восстановлении городского хозяйства, нормальных человеческих условий. Это касается жилого фонда, транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Сейчас нами проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи. Хотел бы с вами посоветоваться, как бизнес-структуры Самарской области могут включиться в начатую добровольными бригадами региона работу - важную и нужную сегодня для защитников Донецкой народной республики", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

Напомним, 27 мая на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР было заключено соглашение между правительством Самарской области и администрацией Снежного. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и руководитель муниципалитета Александр Скворцов в присутствии главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

В городе уже работают врачебные бригады добровольцев. Предприниматели региона вместе с жителями области оказывают помощь, участвуя в формировании гуманитарных конвоев с предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой. Ряд компаний Самарской области уже оказывают жителям ДНР практическую помощь: поставили в Снежное спецтехнику, к работе приступили специалисты предприятий в соответствующих отраслях. Губернатор выразил благодарность всем, кто откликнулся на призыв и реальными делами помогает восстановить в братском городе нормальную жизнь.