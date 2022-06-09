Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания помощи жителям Донбасса с бизнес-сообществом региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями промышленных предприятий, строительных и дорожных компаний, выразивших готовность внести свой добровольный вклад в восстановление мирной жизни на территории ДНР и ЛНР. Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой народной республики. Первостепенная задача - подготовка социальной инфраструктуры к новому учебному году и отопительному сезону.
"Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с одним из муниципалитетов Донецкой народной республики - городским округом Снежное. Сегодня жителям этого города нужна помощь в восстановлении городского хозяйства, нормальных человеческих условий. Это касается жилого фонда, транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Сейчас нами проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи. Хотел бы с вами посоветоваться, как бизнес-структуры Самарской области могут включиться в начатую добровольными бригадами региона работу - важную и нужную сегодня для защитников Донецкой народной республики", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.
Напомним, 27 мая на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР было заключено соглашение между правительством Самарской области и администрацией Снежного. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и руководитель муниципалитета Александр Скворцов в присутствии главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
В городе уже работают врачебные бригады добровольцев. Предприниматели региона вместе с жителями области оказывают помощь, участвуя в формировании гуманитарных конвоев с предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой. Ряд компаний Самарской области уже оказывают жителям ДНР практическую помощь: поставили в Снежное спецтехнику, к работе приступили специалисты предприятий в соответствующих отраслях. Губернатор выразил благодарность всем, кто откликнулся на призыв и реальными делами помогает восстановить в братском городе нормальную жизнь.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость