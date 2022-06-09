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ПСБ начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках

9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона.

Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав доступными для них банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов.

Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций, в том числе, обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР.

До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов.

"Подписанные сегодня соглашения являются первым и очень важным шагом в сотрудничестве банка и республик. ПСБ служит системообразующим банком Российской Федерации и одним из крупнейших финансово-кредитных институтов страны, чья деятельность охватывает работу с клиентскими сегментами по всем направлениям бизнеса - от обеспечения населения льготным финансированием до банковского сопровождения предприятий отраслей, составляющих основу экономики государства. Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен содействовать развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения", - прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

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