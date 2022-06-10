На острове Проран установлены мусорные контейнеры

На острове Проран установлены несколько контейнеров — на летний период. Освобождать их и вывозить мусор будут и впредь дважды в неделю.

При необходимости (при высокой антропогенной нагрузке) — чаще. Эти работы будут продолжаться до 30 сентября.

Стоит также учитывать, что вывоз мусора с острова организуется при благоприятных погодных условиях.

Профильные службы просят граждан также следить за чистотой — не оставлять мусор в непредусмотренных для этого местах, выбрасывать его в контейнеры, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары.