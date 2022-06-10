На острове Проран установлены мусорные контейнеры

На острове Проран установлены несколько контейнеров — на летний период. Освобождать их и вывозить мусор будут и впредь дважды в неделю.
При необходимости (при высокой антропогенной нагрузке) — чаще. Эти работы будут продолжаться до 30 сентября.
Стоит также учитывать, что вывоз мусора с острова организуется при благоприятных погодных условиях.
Профильные службы просят граждан также следить за чистотой — не оставлять мусор в непредусмотренных для этого местах, выбрасывать его в контейнеры, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.