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Экология Общество

На острове Проран установлены мусорные контейнеры

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На острове Проран установлены несколько контейнеров — на летний период. Освобождать их и вывозить мусор будут и впредь дважды в неделю.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

При необходимости (при высокой антропогенной нагрузке) — чаще. Эти работы будут продолжаться до 30 сентября.

Стоит также учитывать, что вывоз мусора с острова организуется при благоприятных погодных условиях.

Профильные службы просят граждан также следить за чистотой — не оставлять мусор в непредусмотренных для этого местах, выбрасывать его в контейнеры, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. 

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