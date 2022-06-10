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Банк "Открытие": половина предпринимателей пока не ощутила влияние кризиса и санкций

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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50% компаний малого и среднего бизнеса заявили, что специальная операция России на территории Украины и санкции не повлияли на их бизнес. Тем не менее многие предприниматели отмечают рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование в качестве факторов, оказавших влияние на их бизнес. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

Временно приостановили работу или собираются закрывать бизнес лишь 7% опрошенных. Еще 18% заняли выжидательную позицию, а 19% компаний сокращают свой бизнес на фоне кризиса. 7% заявили, что их бизнес в последние три месяца, наоборот, начал развиваться.

У трети опрошенных компаний (33%) за последние месяцы выручка от бизнеса не изменилась. 35% зафиксировали незначительное снижение выручки, а 22% — ее существенное снижение. Рост выручки на фоне санкций заметили 8% респондентов.

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на их работу, предприниматели чаще всего называют рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование (42%), а также отсутствие поставок и/или дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования (28%). Около 18% в качестве негативных факторов для их бизнеса отметили уход из России и/или ограничение деятельности иностранных компаний — поставщиков товаров и сырья, 16% — снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, 15% — прекращение работы зарубежных платежных систем (MasterCard, Visa).

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