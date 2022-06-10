Банк "Открытие": половина предпринимателей пока не ощутила влияние кризиса и санкций

50% компаний малого и среднего бизнеса заявили, что специальная операция России на территории Украины и санкции не повлияли на их бизнес. Тем не менее многие предприниматели отмечают рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование в качестве факторов, оказавших влияние на их бизнес. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".
Временно приостановили работу или собираются закрывать бизнес лишь 7% опрошенных. Еще 18% заняли выжидательную позицию, а 19% компаний сокращают свой бизнес на фоне кризиса. 7% заявили, что их бизнес в последние три месяца, наоборот, начал развиваться.
У трети опрошенных компаний (33%) за последние месяцы выручка от бизнеса не изменилась. 35% зафиксировали незначительное снижение выручки, а 22% — ее существенное снижение. Рост выручки на фоне санкций заметили 8% респондентов.
Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на их работу, предприниматели чаще всего называют рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование (42%), а также отсутствие поставок и/или дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования (28%). Около 18% в качестве негативных факторов для их бизнеса отметили уход из России и/или ограничение деятельности иностранных компаний — поставщиков товаров и сырья, 16% — снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, 15% — прекращение работы зарубежных платежных систем (MasterCard, Visa).
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?