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Ставка по кредиту наличными в банке "Открытие" – опять 5,5%

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" вновь улучшил условия по кредиту наличными и теперь клиенты могут оформить его по ставке от 5,5%* годовых. Это самая выгодная ставка с начала текущего года, ее уровень фактически вернулся к значениям начала 2021 года.

Уже сегодня клиенты могут оформить кредит на любые цели в "Открытии" по сниженной ставке.

Последовательное улучшение условий по кредиту наличными существенно повысило интерес клиентов банка к потребительскому кредитованию. За май по сравнению с апрелем спрос на кредиты вырос на 30%, а выдачи увеличились вдвое.

"Мы не только с опережением снижаем ставки, но и упрощаем пути получения кредита, чтобы сделать обслуживание в банке максимально простым и комфортным. Оформить кредит клиенты могут в мобильном приложении, интернет-банке, а также на сайте или в офисе "Открытия", — отметил Михаил Чамров, лидер трайба "Необеспеченное кредитование" банка "Открытие".

Максимальная сумма кредита наличными в банке "Открытие" — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе "Открытия" и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования

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