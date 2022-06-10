Ставка по кредиту наличными в банке "Открытие" – опять 5,5%

Банк "Открытие" вновь улучшил условия по кредиту наличными и теперь клиенты могут оформить его по ставке от 5,5%* годовых. Это самая выгодная ставка с начала текущего года, ее уровень фактически вернулся к значениям начала 2021 года.
Уже сегодня клиенты могут оформить кредит на любые цели в "Открытии" по сниженной ставке.
Последовательное улучшение условий по кредиту наличными существенно повысило интерес клиентов банка к потребительскому кредитованию. За май по сравнению с апрелем спрос на кредиты вырос на 30%, а выдачи увеличились вдвое.
"Мы не только с опережением снижаем ставки, но и упрощаем пути получения кредита, чтобы сделать обслуживание в банке максимально простым и комфортным. Оформить кредит клиенты могут в мобильном приложении, интернет-банке, а также на сайте или в офисе "Открытия", — отметил Михаил Чамров, лидер трайба "Необеспеченное кредитование" банка "Открытие".
Максимальная сумма кредита наличными в банке "Открытие" — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе "Открытия" и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.
Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.
*с учетом страхования
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?