Более 2 тыс. жителей Самарской области оформили кредитные каникулы

В марте–апреле 2022 г. банки предоставили жителям Самарской области порядка 2,2 тыс. кредитных каникул, сообщает региональное отделение Волго-Вятского ГУ Банка России. Cамарцы получили отсрочку по договорам на общую сумму около 650 млн рублей.
Граждане могут обратиться за предоставлением кредитных каникул по федеральному закону № 106-ФЗ, если их доход сократился более чем на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Каникулы можно оформить по всем видам кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года. Размер потребительского кредита не должен превышать 300 тыс. руб., автокредита — 700 тыс. руб., овердрафта (или кредитной карты) — 100 тыс. руб., ипотеки — 3 млн рублей.
"Кредитные каникулы позволяют заемщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по кредиту (займу) или снизить их размер. Кредитор не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона", — объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.
Для оформления кредитных каникул гражданам нужно обратиться к своему кредитору, предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Например, это может быть документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. В течение пяти дней после получения требования кредитор обязан уведомить заемщика о предоставлении каникул.
Если по каким-то причинам заемщик не соответствует условиям получения поддержки по закону о кредитных каникулах, банки предлагают собственные программы реструктуризации. В рамках собственных программ банки в марте–апреле 2022 г. реструктурировали около 6,3 тыс. кредитных договоров жителей региона на сумму почти 2,4 млрд рублей.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?