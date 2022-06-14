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Финансы Экономика и бизнес

Более 2 тыс. жителей Самарской области оформили кредитные каникулы

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте–апреле 2022 г. банки предоставили жителям Самарской области порядка 2,2 тыс. кредитных каникул, сообщает региональное отделение Волго-Вятского ГУ Банка России. Cамарцы получили отсрочку по договорам на общую сумму около 650 млн рублей.

Граждане могут обратиться за предоставлением кредитных каникул по федеральному закону № 106-ФЗ, если их доход сократился более чем на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Каникулы можно оформить по всем видам кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года. Размер потребительского кредита не должен превышать 300 тыс. руб., автокредита — 700 тыс. руб., овердрафта (или кредитной карты) — 100 тыс. руб., ипотеки — 3 млн рублей.

"Кредитные каникулы позволяют заемщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по кредиту (займу) или снизить их размер. Кредитор не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона", — объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Для оформления кредитных каникул гражданам нужно обратиться к своему кредитору, предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Например, это может быть документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. В течение пяти дней после получения требования кредитор обязан уведомить заемщика о предоставлении каникул.

Если по каким-то причинам заемщик не соответствует условиям получения поддержки по закону о кредитных каникулах, банки предлагают собственные программы реструктуризации. В рамках собственных программ банки в марте–апреле 2022 г. реструктурировали около 6,3 тыс. кредитных договоров жителей региона на сумму почти 2,4  млрд рублей.

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