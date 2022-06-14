"Солнечный город" созывает друзей: в Самаре прошел детский этнографический фестиваль

"Матрешка - улыбка России" - под таким названием в Самаре состоялся ежегодный этнографический фестиваль, посвященный Дню России - 12 июня. Праздник прошел совместно с общественной организацией "Союз женщин г.о. Самара" и собрал более полутора сотен воспитанников из 15 детских садов и образовательных учреждений города.

Маленький вклад в дела большого города

Традиционно свои двери для гостей распахнул "Солнечный город" - так называется МАДОУ "Детский сад №283" г.о.Самара, именно на его площадке ежегодно улыбается детям и взрослым "Матрешка".

Фестиваль проходит в рамках национального проекта "Образование" и при поддержке Самарского педагогического университета, рассказала Светлана Севенюк, председатель Союза женщин Самары, завкафедрой психологии и социальной педагогики СГСПУ и руководитель научного центра Российской академии образования при университете.

Мероприятие проводится в форме регионального "биеннале" - среди природных ландшафтов расположены площадки: этнодеревня, выставка рисунков и детских поделок, центр композиции - музыкальная площадка.

Традиционно фестиваль - это повод увидеться друзьям из разных регионов России. На этот раз Самару посетила делегация из Башкортостана.

"Это было грандиозное и незабываемое мероприятие, - вспоминает Светлана Севенюк. - В нем участвовали не только воспитанники детских садов и школ города, но и педагоги, и воспитатели всех образовательных организаций Самары".

По словам Светланы Севенюк, основной посыл праздника - сформировать и развить у детей нравственные и патриотические чувства: "Фестиваль в рамках регионального биеннале "Мост дружбы", приуроченный к Году культурного наследия народов России, как раз и подразумевает формирование и развитие этих качеств у детей, что особенно важно в это непростое время. В нашей стране благодаря реализации национальных проектов "Образование", "Культура", "Наука и университет", как и в нашей области при поддержке правительства и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также главы Самары - Елены Владимировны Лапушкиной, много делается для развития и формирования нравственных и патриотических качеств подрастающего поколения".

Заведующая детским садом №283, председатель Союза женщин Железнодорожного внутригородского района Самары и член президиума РОО "Союз женщин Самарской области" Ольга Пичкурова раскрыла секреты - как дети и взрослые готовятся к празднику. Ведь сам фестиваль - это только финал, завершающий аккорд, а подготовка начинается еще в феврале. Вначале ребята выбирают национальность, которую будут представлять, затем начинается изучение истории народа, обычаев, национальной кухни и костюма, стихов, танцев, песен и сказок. С помощью родителей дети шьют костюмы и изготавливают атрибуты к ним, рисуют картины и разучивают песни, пекут караваи и готовят другие национальные блюда.

Мы разные, но мы вместе

"Наш сад называется "Солнечный город", - рассказывает Ольга Пикчурова. - В течение шести лет мы работаем с педагогическим университетом по проектной площадке - по теме " Формирование социально-личностных качеств детей дошкольного возраста в среде детского сада с этнопедагогическим компонентом", с целью формирования у наших воспитанников толерантного отношения ко всем этническим группам. Работа эта ведется планомерно и систематически".

Правда, в последние два года из-за пандемии "Матрешка" переходила на удаленный режим, а в этом году ребята наконец-то смогли увидеться вместе.

"Все привезли свои номера, каждая группа представляет ту или иную национальность. Например, в год Мундиаля-2018 у нас были группы, представляющие Италию, Испанию, Францию и другие страны. А в этом году мы решили показать Россию, Беларусь, Татарстан, Башкортостан и Крым", - рассказала заведующая.

В "Матрешке" могут участвовать дети всех возрастов - от трехлеток до старшеклассников. Фестиваль направлен на социальную реализацию подрастающего поколения, воспитание в детях гордости за нашу страну, сохранение лучших традиций народной культуры и искусств, художественных промыслов и ремесел, развитие фольклорного движения в детской и молодежной среде, обобщение опыта лучших творческих коллективов образовательных учреждений, выявление и поддержку талантливых исполнителей.

"В детском саду есть и армяне, и татары, и украинцы. И даже услышав незнакомую речь, ребенок понимает, что другой ребенок может говорить на другом языке, могут быть другие взгляды. Мы это формируем с двухлетнего возраста. Хочется сделать маленький вклад в дела большого и родного города Самара", - говорит Ольга Пикчурова.

Другая, не менее важная, по ее словам, задача - сформировать отношения между родителями. Потому что не всегда в обществе отношения между национальностями позитивны. Но, когда ребенок занимается такой проектной деятельностью, изучает культуру другого народа, родитель невольно вовлекается в совместное творчество с ребенком, и ему самому становится интересно в этом участвовать.

"В нашем саду проводятся праздники "Венок дружбы", "Рождественская радость", " Пасхальная капель", "Навруз", "Сабантуй", в которых активно участвуют родители. Поэтому нас вполне можно назвать садиком с этнографическим уклоном", - смеется Ольга Пикчурова.

"Все наши мероприятия созвучны с жизнью любимого города. В Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова проводилась акция по посадке "Семейной аллеи" - мы также присоединились к ней. Проводятся этнофестивали - и наша "Матрешка "созвучна им", - добавила она.

Ольга Пичкурова выразила признательность всем социальным партнерам - детским садам №№ 83, 97, 140, 173, 183, 404, ГБОУ "Самарский кадетский корпус", МЮДОУ ЦВР "Поиск" и многим другим образовательным организациям, которые приняли участие в фестивале.

От женских союзов к дружбе народов

Фестиваль был отмечен еще одним ярким событием - впервые в истории проведения регионального биеннале "Мост дружбы" ГОО "Союз женщин г.о. Самара" вместе со своими коллегами-подругами из Уфы подал заявку на президентский грант и вполне имеет все шансы его получить.

Делегация ГОО "Союз женщин г. Уфа" приняла участие в фестивале под руководством председателя городского "Союза женщин" Риммы Миграновой, которая возглавляет организацию уже 18 лет.

"У нас в городе семь районных женсоветов со своими президиумами, - рассказала Римма Мигранова. - Мы очень активно работаем по проектам, женсоветы сегодня востребованы, как никогда. И сегодня наши женсоветы играют очень большую роль. Главным направлением нашей деятельности мы считаем не только укрепление роли женщины, но и укрепление статуса семьи".

По ее словам, большое значение имеет тот факт, что встреча в Самаре прошла в библиотеке "Народов Поволжья" - ведь когда-то первые женсоветы создавались именно при библиотеках. Это было почти 100 лет назад, тогда уже женщины-мусульманки начинали отстаивать свои права - например, право не носить паранджу. Прошло столько лет, но и до сих пор женщинам есть за что бороться, заключает активистка.

И сейчас роль своей организации Римма Мигранова видит в укреплении межнациональных связей, в том числе и смешанных семей, в формировании дружеских отношений между народами Поволжья и всей страны.