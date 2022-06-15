В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла

На платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" завершился опрос жителей Самарской области о выборе удобной схемы оплаты отопления. К концу дня 10 июня 65% участников голосования выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. 32% опрошенных предпочли сохранить существующий порядок с оплатой равными долями в течение всего года. Оставшиеся 3% не смогли определиться с удобной схемой оплаты за тепло.
На данный момент основная часть потребителей тепловой энергии Самарской области, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года (1/12). Остальные регионы Приволжского федерального округа оплачивают тепло в отопительный период, по факту потребления. Основное преимущество такой схемы расчетов за теплоресурсы — возможность оценивать ежемесячное потребление и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий. Напомним, что при оплате по 1/7 жители не получают ежегодную корректировку по итогам предыдущего года.
С начала года более 900 многоквартирных домов региона из числа клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" самостоятельно перешли на оплату тепла по 1/7.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается