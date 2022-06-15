В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла

На платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" завершился опрос жителей Самарской области о выборе удобной схемы оплаты отопления. К концу дня 10 июня 65% участников голосования выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. 32% опрошенных предпочли сохранить существующий порядок с оплатой равными долями в течение всего года. Оставшиеся 3% не смогли определиться с удобной схемой оплаты за тепло.

На данный момент основная часть потребителей тепловой энергии Самарской области, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года (1/12). Остальные регионы Приволжского федерального округа оплачивают тепло в отопительный период, по факту потребления. Основное преимущество такой схемы расчетов за теплоресурсы — возможность оценивать ежемесячное потребление и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий. Напомним, что при оплате по 1/7 жители не получают ежегодную корректировку по итогам предыдущего года.

С начала года более 900 многоквартирных домов региона из числа клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" самостоятельно перешли на оплату тепла по 1/7.