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Банк "Открытие" предлагает частным клиентам объединить несколько кредитов в один

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" улучшил программу рефинансирования для розничных клиентов. Теперь заемщики при непредвиденных изменениях финансовой ситуации могут объединить несколько кредитов или кредитных карт, оформленных в банке "Открытие", в один продукт.

Программа рефинансирования позволяет объединить несколько кредитов и кредитных карт банка "Открытие" в один кредит с учетом индивидуальных финансовых потребностей клиента. Это позволит заемщикам в случае ухудшения финансового положения после оформления разных кредитных продуктов банка снизить долговую нагрузку и продолжить комфортно обслуживать новый кредит.

В рамках рефинансирования заемщики могут снизить платеж и ставку по кредиту, изменить срок выплаты или получить льготный период по платежу до полугода.

Программа распространяется на потребительские кредиты и кредитные карты банка "Открытие". Для оформления рефинансирования не требуется посещение офиса — заявку можно подать дистанционно в чате мобильного приложения или интернет-банке "Открытия". Процедура оформления займет не более 15 минут.

"Мы постоянно изучаем потребности клиентов с помощью передовых технологических решений, например, аналитических моделей, и оперативно адаптируем под них свои программы поддержки. Работу моделей дополняют финансовые консультанты банка, которые подбирают каждому клиенту оптимальный и удобный вариант снижения долговой нагрузки. Это позволяет нашим заемщикам максимально комфортно обслуживать кредит, не допуская просрочки платежей, и экономит не только деньги, но и время", — отмечает Александр Мямлин, директор департамента проблемных активов банка "Открытие".

Заемщикам, которые уже столкнулись со сложностями в обслуживании кредита, банк "Открытие" предлагает воспользоваться программой реструктуризации. Она позволяет изменить условия действующего кредита для снижения размера ежемесячного платежа. Параметры программы зависят от конкретной жизненной ситуации клиента и рассчитываются индивидуально.

Подробнее о мерах поддержки клиентов в банке "Открытие", можно узнать на сайте.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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