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ВТБ запускает стратегическую инициативу "Семейный капитал"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии ПМЭФ-2022 ВТБ объявляет о создании новой стратегии семейного капитала. Она направлена на адресную поддержку населения и объединяет пул продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. В рамках нового "Банка для семьи" все услуги будут доступны клиентам ВТБ в удобном цифровом формате.

Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, сейчас банк делает перегруппировку сил и приоритетов, меняя свою стратегию. "Главная задача — спасти максимум клиентов: мы работаем над этим, применяем индивидуальные решения, участвуем во всех госпрограммах. В рознице мы поняли, что нужно сделать ставку именно на социальные проекты. Очень важно не растеряться, не сдаться, не сложить руки, сохранить деньги людей, их веру в нас, помочь наиболее уязвимым группам населения", — заявил глава ВТБ.

Новая стратегия включает в себя комплексное обслуживание российских семей и предоставление им всех необходимых финансовых и государственных сервисов, а также дополнительные льготы от банка.

  • При рождении ребенка семья получает не только положенные выплаты от государства, но и финансовую и материальную поддержку: дополнительные средства при зачислении детской выплаты на карту ВТБ и страховку детей на случай ряда заболеваний.
  • Для расширения жилплощади с учетом пополнения в семье банк предоставит заемщикам специальные условия оформления ипотеки, а также возможность в несколько кликов направить на нее материнский капитал или отправить заявление на имущественный налоговый вычет.
  • Семьям с детьми школьного возраста ВТБ предоставит детскую карту, удобные сервисы для оплаты школ и детских садов без комиссии, а также бесплатно застрахует ребенка во время отдыха в летнем оздоровительном лагере.
  • Для родителей ВТБ реализует удобные сервисы для накоплений и распоряжения деньгами, в том числе бескомиссионные переводы по номеру телефона старшему поколению.
  • Пенсионерам, получающим выплаты на карту банка, начисляется повышенный остаток по счету, обнуляется комиссия за снятие в сторонних банкоматах и подключается бесплатная страховка от мошенников. Заявку на зачисление пенсии, в том числе по инвалидности, можно отправить в ВТБ Онлайн.

"Банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в программах поддержки, но и развивать их самостоятельно, быть одним из драйверов социальной политики. В нынешних условиях адресная поддержка населения и особенно — семей с детьми — должна стать приоритетной задачей всех финансовых институтов. Сегодня мы видим необходимость создать комплексную стратегию семейного капитала, которая объединит все сервисы и продукты для клиентов, окажет им поддержку в формате 360 градусов и станет ядром социальной политики банка на многие годы вперед", — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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