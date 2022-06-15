БК "Самара" подписал защитника Юрия Юмрихина

Разыгрывающий Юрий Юмрихин после десяти лет в системе ЦСКА продолжит карьеру в "Самаре".

Защитник, 1999 г. рождения. Рост 191 см. Выступал за юношеские, молодежную и основную команды ЦСКА (2012-2022).

Победитель первенства ДЮБЛ (2017). Победитель Единой молодежной лиги ВТБ (2017 и 2018). Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U18 (2017) и U20 (2019).

В сезоне-2021/2022 принял участие в 28 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в которых набирал в среднем 13,5 очка и делал 2,7 подбора и 3,8 передачи.

Участник просмотрового сбора кандидатов в сборную России, который проходит в эти дни в Новогорске.



