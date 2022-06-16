Новикомбанк организует финансирование для ОСК

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит ОСК 5 млрд рублей для исполнения текущих контрактов.
Банк берет на себя роль "генерального конструктора" комплексного предложения, предоставляя на каждом этапе свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание интеграции в проекты доступных мер господдержки. Данный алгоритм помогает собрать все механизмы и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в одной точке.
Новикомбанк сотрудничает с Объединенной судостроительной корпорацией с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также создания экспортной продукции.
"Одной из приоритетных задач Новикомбанка, как опорного банка Госкорпорации Ростех, является эффективная поддержка ведущих отраслей российской промышленности, среди которых важное место занимает судостроение. Банк содействует реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли, помогает предприятиям своевременно выполнять контракты по строительству судов, участвует в реализации программ по техвооружению и модернизации. И мы видим, что судостроительные предприятия успешно реализуют эти проекты", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?