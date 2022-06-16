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Преступления Происшествия

Самарчанка, поверив мошенникам, потеряла 1,6 млн руб., которые взяла в кредит

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя местная жительница, работающая мастером участка одного из акционерных обществ.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на "безопасный счет" для их сохранения. Женщина, не раздумывая, пошла в ближайший банк и взяла кредит в размере свыше 1,654 млн руб., которые частями через банкоматы перевела на указанный "безопасником" счет. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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