ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области.

Торжественное подписание договора состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Самарской области. Со стороны правительства Самарской области соглашение подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, со стороны ПАО "ТОАЗ" — генеральный директор Анатолий Шаблинский.

Цели соглашения — объединение усилий и сотрудничество в области реализации промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию Самарской области, а также создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для осуществления ПАО "ТОАЗ" хозяйственной деятельности на территории Самарской области и направленных на достижение баланса взаимных интересов.

В соглашении определены в том числе следующие основные направления сотрудничества:

реализация социально-экономических программ на территории Самарской области;

развитие инвестиционной деятельности на территории Самарской области, реализация высокоэффективных проектов, включая инновационные проекты, проекты, предполагающие использование наилучших существующих технологий, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;

контроль за соблюдением норм безопасности и качеством минеральных удобрений;

удовлетворение нужд хозяйственного комплекса Самарской области в основных видах минеральных удобрений;

сотрудничество в сфере химической промышленности, энергосбережения, энергоэффективности и модернизации.

"ПАО "ТОАЗ" — не только один из значимых работодателей Самарской области, но и крупнейший налогоплательщик региона и градообразующее предприятие для Тольятти. Развитие родного края для нас — не просто элемент социальной ответственности, а забота о долгосрочном будущем нашего производства, наших работников и членов их семей, жителей Тольятти и всей области. Подписание соглашения с правительством области — это переход на новый уровень нашего взаимодействия на благо нашего региона", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

"Тольяттиазот" — наш давний партнер, у нас много точек соприкосновения. Мы помогаем предприятию в решении различного рода вопросов, связанных со строительством третьего агрегата карбамида, который существенно увеличит мощность предприятия. В компетенции правительства Самарской области находится большое количество разрешительных процедур, вопросы обеспечения рабочей силой, которые мы эффективно решаем. Предприятие же берет на себя обязательства по поддержке социальных проектов, сохраняет стабильный социальный пакет, активно участвует в социально-экономическом развитии не только города Тольятти, но и Самарской области в целом. Кроме того, мы договорились об обеспечении минеральными удобрениями сельскохозяйственных предприятий нашего региона. Эта сфера у нас активно развивается. За последние пять лет в регионе фактически удвоился объем применения минеральных удобрений", — прокомментировал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.