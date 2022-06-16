Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний "МИЦ"

В рамках XXV Петербургского Международного Экономического Форума банк "Открытие" и ГК МИЦ заключили соглашение о сотрудничестве.

Проектное финансирование строительства жилой недвижимости, реализация зарплатных проектов, страхование рисков и расчетное обслуживание выбраны приоритетными направлениями сотрудничества в рамках соглашения. Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.

"ГК МИЦ работает с банком "Открытие" не первый год. Сегодня мы сделали важный шаг в развитии долгосрочных и перспективных отношений между нашими компаниями. Соглашение значительно расширит круг взаимодействия и позволит удовлетворить потребности наших клиентов в качественных банковских инструментах", — отметили в группе компаний "МИЦ".

"Уверены, что подписание соглашения послужит началом для реализации проектного финансирования строительства жилой недвижимости ГК МИЦ в банке "Открытие" и даст возможность улучшить жилищные условия жителям Московского региона", — прокомментировали в банке "Открытие".