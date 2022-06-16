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Банк "Открытие": 95% россиян не против параллельного импорта в Россию товаров и оборудования

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти две трети россиян знают, что в России узаконен параллельный импорт товаров и оборудования, и большинство поддерживает это решение. По мнению половины наших соотечественников, Россия сможет в ближайшие 1-2 года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" в преддверии ПМЭФ-2022.

64% россиян знают, что правительство разрешило импорт товаров и оборудования ушедших с российского рынка иностранных компаний. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области эта доля составляет 76%, самый низкий показатель в Южном федеральном округе (59%). При этом 36% опрошенных не слышали о параллельном импорте.

29% относятся к идее параллельного импорта товаров и оборудования однозначно положительно, еще 39% — скорее положительно. 27% затруднились ответить или относятся к такому импорту безразлично. Скорее против полулегального ввоза товаров и оборудования в Россию лишь 4% и только 1% категорически против.

По мнению четверти опрошенных (25%), Россия сможет в ближайшие 1-2 года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. 23% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет: больше всего таких оптимистов на Северном Кавказе (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%). Еще 24% считают, что Россия полностью справится с импортозамещением за 5-10 лет, а 8% полагает, что на это уйдет более 10 лет.

14% россиян уверены, что полное импортозамещение невозможно. В Москве и Московской области такой точки зрения придерживаются 19%, тогда как на Северном Кавказе всего 7%.

В целом россияне выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях. 48% будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% — если цена не будет для них слишком высокой. При этом 18% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях (в том числе 24% жителей Московского региона). Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом: тут самые непреклонные сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе эта доля практически стремится к нулю.

44% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. 27% будут отдавать предпочтением импортным товарам, за исключением качественных российских. 19% заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 7% будут выбирать во всех случаях только отечественные товары (на Северном Кавказе — 14%, в Сибири, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — по 3%). Только 4% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта.

*Опрос проведен банком "Открытие" 7–14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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