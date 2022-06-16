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Музыка Культура

Фестиваль авторской музыки САМ.ФЕСТ собрал 50 тысяч зрителей

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отгремел первый фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ". За два дня, 11 и 12 июня, стадион "Солидарность Самара Арена" посетили 50 тысяч зрителей.

Фото: предоставлено организаторами

Онлайн трансляция фестиваля собрала более 6,5 млн просмотров. Гости фестиваля увидели выступления Вячеслава Бутусова, IOWA, Сергея Бобунца, Slava Marlow, групп The Hatters, ARTEMIEV и VLNY.

Между концертами уже состоявшихся и любимых публикой артистов на сцену выходили и молодые конкурсанты фестиваля, победители творческого конкурса "САМ.ФЕСТ". В первый день, 11 июня, перед зрителями отыграли группа "Двадцать" (Хабаровск), Роза Карим (Сургут), Веснушка (Москва), Tramontana (Самара), Алексей Занин (Ростов-на-Дону). Во второй день за главный приз поборолись Аdvinke (Казахстан), "Балакирь" (Пермь), "Инкогнито" (Санкт-Петербург), Gulnara (Уфа) и Yanka Monkey (Екатеринбург).

Напомним, что организаторы получили около 1000 заявок от авторов-исполнителей различных жанров и направлений. Но благодаря отбору жюри и народному голосованию выступить на сцене в Самаре получила возможность десятка финалистов. География конкурса получилась весьма обширной: на фестиваль приехали конкурсанты от Ростова-на-Дону до Хабаровска. Перед каждым из них встала непростая задача: показать зрителю все самое лучшее, на что он способен, за 25 минут выступления.

В течение нескольких недель с финалистами работал продюсер фестиваля Андрей Самсонов, который провел с ними более 40 онлайн-встреч. Также музыканты участвовали в мастер-классах от хедлайнеров фестиваля и команды наставников: музыкальных критиков, программных директоров радиостанций, специалистов цифровой дистрибуции, музыкальных PR-менеджеров, фотографов, стилистов и других работников индустрии.

С конкурсантами провел встречу и дал напутственные слова губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он также поприветствовал всех зрителей со сцены фестиваля.

"САМ.ФЕСТ" проводится впервые. Мы постарались, чтобы он прошел ярко и зажигательно. Он был бы невозможен без нашей самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы не состоялся без поддержки президентского Фонда культурных инициатив, который отобрал наш проект, и сегодня благодаря этому Самара принимает гостей со всей России, чему я очень рад, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам фестиваля. — Этот фестиваль уникальный. Почти тысяча заявок поступило от самых талантливых и интересных молодых авторов, которые придут на смену "монстрам" рока и нашей эстрады… Я очень рад, что действующие яркие звезды приехали, чтобы поддержать наш фестиваль и дать возможность молодым талантам научиться тому, чего они еще не знают, поделиться своим опытом, помочь им отточить свое мастерство и свое искусство", - отметил глава региона.

После просмотра всех живых выступлений конкурсантов жюри вынесло свое решение. Победители были объявлены со сцены "САМ.ФЕСТа" в финале второго фестивального дня. Приз зрительских симпатий получила самарская группа Tramontana. Третье место поделили между собой Yanka Monkey (Екатеринбург) и Gulnara (Уфа). Второе место досталось пермской панк-фолк группе "Балакирь". Главный приз выиграла группа из Хабаровска — "Двадцать".

Все победители получили сертификаты на покупку музыкальных инструментов. Обладатель первого места, группа "Двадцать", выиграла возможность записать собственный мини-альбом (ЕР), который выйдет на всех цифровых платформах страны. Также команда фестиваля приняла решение выпустить сборник лучших песен, в который войдут треки всех десяти конкурсантов. Тем более, что уже в процессе подготовки к фестивалю у них родился совместный гимн "САМ.ФЕСТа", который участники и исполнили со сцены в финале конкурса.

Фестиваль завершился выступлением хедлайнера Вячеслава Бутусова, а также большим фейерверком.

Один из хедлайнеров фестиваля "САМ.ФЕСТ", Юрий Музыченко из группы The Hatters рассказал о своих впечатлениях: "Есть такое ощущение, что в Самаре нас любят. Никогда такого не было, и вот опять! За шесть месяцев мы в Самаре уже в третий раз. И не потому, что нас сюда зовут, а потому, что нам к вам хочется!"

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