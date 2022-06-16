Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели увлекательные мероприятия по ПДД с детьми

В областном центре прошел семейный фестиваль "Мама рядом" и организована площадка по ПДД в рамках музыкального форума "Сам.Фест".

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия с детьми и их родителями по закреплению навыков безопасного поведения на дорогах. Очередная акция прошла на днях в Самаре — семейный фестиваль "Мама, рядом", который был организован в одном из заведений областного центра, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД г. Самары провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов и зарядку со стражем-порядка. Ребята активно принимали участие во всех мероприятиях, повторяли движения за регулировщиком, попутно закрепляя правила дорожного движения.

Еще одно мероприятие прошло на площадке стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ".

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с комплексом "Лаборатория безопасности" провели ряд увлекательных игр по ПДД с юными посетителями фестиваля. Ребята поучаствовали в фигурном вождении самокатов и велосипедов, дидактических играх и тематических станциях по ПДД. На интерактивной площадке был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, который пользовался большим успехом у юных пешеходов.

Все дети получили памятные сувениры от дорожных полицейских, а родители поблагодарили организаторов за креативный подход в обучении правил дорожного движения.