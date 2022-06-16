Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели увлекательные мероприятия по ПДД с детьми

В областном центре прошел семейный фестиваль "Мама рядом" и организована площадка по ПДД в рамках музыкального форума "Сам.Фест".
Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия с детьми и их родителями по закреплению навыков безопасного поведения на дорогах. Очередная акция прошла на днях в Самаре — семейный фестиваль "Мама, рядом", который был организован в одном из заведений областного центра, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД г. Самары провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов и зарядку со стражем-порядка. Ребята активно принимали участие во всех мероприятиях, повторяли движения за регулировщиком, попутно закрепляя правила дорожного движения.
Еще одно мероприятие прошло на площадке стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ".
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с комплексом "Лаборатория безопасности" провели ряд увлекательных игр по ПДД с юными посетителями фестиваля. Ребята поучаствовали в фигурном вождении самокатов и велосипедов, дидактических играх и тематических станциях по ПДД. На интерактивной площадке был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, который пользовался большим успехом у юных пешеходов.
Все дети получили памятные сувениры от дорожных полицейских, а родители поблагодарили организаторов за креативный подход в обучении правил дорожного движения.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !