ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства в рамках XXV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Соглашение предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества для устойчивого развития лесного хозяйства. В планах ПСБ и Рослесхоза — активное взаимодействие для решения экологических проблем, выявления барьеров в реализации "зеленых" проектов и формирование предложений по их преодолению.
На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "Инициативы по устойчивому развитию в новых экономических условиях сохраняют свою актуальность, особенно в контексте задач национального проекта "Экология". Это и внедрение современных технологий переработки отходов, и создание природных парков и заповедников, и популяризация экологического туризма. ПСБ будет оказывать всестороннюю поддержку проектам по внедрению и использованию ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в интересах лесного хозяйства".
"Сегодня в работу лесного хозяйства активно внедряются цифровые решения. Все они направлены на создание как максимально прозрачных и удобных условий работы для ответственных лесопользователей, так и для граждан в части получения услуг. Совместно мы сможем реализовать не только задачи по воспроизводству лесов, наращиванию поглощения углекислого газа, но и разработать инициативы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации проектов в сфере лесного хозяйства", — сообщил Иван Советников.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?