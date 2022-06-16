ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства в рамках XXV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Соглашение предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества для устойчивого развития лесного хозяйства. В планах ПСБ и Рослесхоза — активное взаимодействие для решения экологических проблем, выявления барьеров в реализации "зеленых" проектов и формирование предложений по их преодолению.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "Инициативы по устойчивому развитию в новых экономических условиях сохраняют свою актуальность, особенно в контексте задач национального проекта "Экология". Это и внедрение современных технологий переработки отходов, и создание природных парков и заповедников, и популяризация экологического туризма. ПСБ будет оказывать всестороннюю поддержку проектам по внедрению и использованию ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в интересах лесного хозяйства".

"Сегодня в работу лесного хозяйства активно внедряются цифровые решения. Все они направлены на создание как максимально прозрачных и удобных условий работы для ответственных лесопользователей, так и для граждан в части получения услуг. Совместно мы сможем реализовать не только задачи по воспроизводству лесов, наращиванию поглощения углекислого газа, но и разработать инициативы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации проектов в сфере лесного хозяйства", — сообщил Иван Советников.