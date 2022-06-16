Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на сумму 12 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе ПМЭФ-2022.

Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, основанных на отечественных разработках. В рамках программы Новикомбанк устанавливает процентную ставку для потребителей IT-продукции — от 1% до 5%.

"Решение задачи по IT-импортозамещению в промышленности приобрело особое значение в новых экономических условиях. Новикомбанк — не просто кредитор, а экспертный финансовый институт, который хорошо понимает потребности своих клиентов. Мы активно наращиваем финансирование цифровой трансформации предприятий с применением мер господдержки, что позволяет максимально снизить стоимость кредитования", — комментирует Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Программа стратегического партнерства Новикомбанка и ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых проектов для гражданской авиации.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — интегрированная структура, специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.