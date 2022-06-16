Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на сумму 12 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе ПМЭФ-2022.
Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, основанных на отечественных разработках. В рамках программы Новикомбанк устанавливает процентную ставку для потребителей IT-продукции — от 1% до 5%.
"Решение задачи по IT-импортозамещению в промышленности приобрело особое значение в новых экономических условиях. Новикомбанк — не просто кредитор, а экспертный финансовый институт, который хорошо понимает потребности своих клиентов. Мы активно наращиваем финансирование цифровой трансформации предприятий с применением мер господдержки, что позволяет максимально снизить стоимость кредитования", — комментирует Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Программа стратегического партнерства Новикомбанка и ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых проектов для гражданской авиации.
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — интегрированная структура, специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?