Банк "Открытие" снизит ставки по классическим ипотечным программам

Банк "Открытие" четвертый раз подряд снижает ставки по классическим программам ипотеки. С 17 июня оформить ипотечный кредит на вторичном рынке и в новостройке можно по ставке от 9,99%* годовых.

Снижение по классическим программам составит 0,8 процентных пункта. Минимальная ставка будет установлена на уровне 9,99% как для вторичного рынка, так и для классических новостроек.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

Первоначальный взнос по всем программам от 10%, максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.