Тольяттинец решил покатать девушку на угнанной "Газели"

В полицию Тольятти обратился местный житель, который рассказал, что у него похищен автомобиль "Газель". Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что вечером он припарковал транспортное средство возле дома по ул. Гидротехнической в Комсомольском районе, а на утро машину уже не обнаружил.

Сотрудники полиции в ходе опроса потерпевшего выяснили приметы автомобиля. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем наружным службам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, схожий по описанию с похищенным, в лесопосадке с. Узюково Ставропольского района, о чем сообщили в дежурную часть территориального отдела внутренних дел.

Полицейские проверили на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Оперативники установили личность подозреваемого — 45-летнего жителя Тольятти, ранее привлекавшегося к ответственности за угон и задержали его по месту жительства.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что проходил мимо автомобиля, решил прокатится на нем, и, используя отвертку, вскрыл замок, замкнул провода замка зажигания, тем самым запустил двигатель, и поехал на нем к своей девушке. Когда закончился бензин, он оставил автомобиль в ближайшей лесопосадке.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.