Тольяттинец решил покатать девушку на угнанной "Газели"

В полицию Тольятти обратился местный житель, который рассказал, что у него похищен автомобиль "Газель". Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что вечером он припарковал транспортное средство возле дома по ул. Гидротехнической в Комсомольском районе, а на утро машину уже не обнаружил.
Сотрудники полиции в ходе опроса потерпевшего выяснили приметы автомобиля. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем наружным службам полиции.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, схожий по описанию с похищенным, в лесопосадке с. Узюково Ставропольского района, о чем сообщили в дежурную часть территориального отдела внутренних дел.
Полицейские проверили на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Оперативники установили личность подозреваемого — 45-летнего жителя Тольятти, ранее привлекавшегося к ответственности за угон и задержали его по месту жительства.
Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что проходил мимо автомобиля, решил прокатится на нем, и, используя отвертку, вскрыл замок, замкнул провода замка зажигания, тем самым запустил двигатель, и поехал на нем к своей девушке. Когда закончился бензин, он оставил автомобиль в ближайшей лесопосадке.
В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне