Банк "Открытие" снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ

Ставки снижены по всем видам кредитов для предпринимателей. Минимальная стоимость средств теперь составляет 11% годовых по единоразовым кредитам и невозобновляемым кредитным линиям.

Ставка по возобновляемой кредитной линии и овердрафту снижена до 11,5%. Предприниматели — клиенты банка "Открытие" — могут получить средства на любые цели без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Также для малого и среднего бизнеса действует экспресс-кредитование на сумму до 10 миллионов рублей. Такой кредит можно получить полностью дистанционно.

Заявку на кредиты банка "Открытие" для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн.