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Преступления Происшествия

Самарец получил лишние 2,2 млн руб. из-за банковской ошибки

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупной краже и отмывании денег.

По версии следствия, мужчина зачислил 19 тыс. руб. с мобильного приложения одного банка на свой расчетный счет в другом банке.

Из-за технической ошибки средства не списались с одного счета, но пришли на другой. После этого самарец сделал еще 116 аналогичных переводов и незаконно получил на свой счет более 2,2 млн рублей. Часть средств он перевел третьим лицам.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

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