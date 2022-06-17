Самарец получил лишние 2,2 млн руб. из-за банковской ошибки

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупной краже и отмывании денег.
По версии следствия, мужчина зачислил 19 тыс. руб. с мобильного приложения одного банка на свой расчетный счет в другом банке.
Из-за технической ошибки средства не списались с одного счета, но пришли на другой. После этого самарец сделал еще 116 аналогичных переводов и незаконно получил на свой счет более 2,2 млн рублей. Часть средств он перевел третьим лицам.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне