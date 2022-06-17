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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области отобрали лучшие идеи в рамках форума АСИ "Россия. Сильные идеи для третьего десятилетия"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась сессия проектов Самарской области в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Россия. Сильные идеи для третьего десятилетия". Участники представили идеи в двух направлениях, которые курирует областное минэкономразвития: "Предпринимательство" и "Развитие регионов".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что необходимо всячески поддерживать активность жителей региона и работать с людьми, высказывающими свои идеи.

Уже во второй раз форум становится площадкой, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать на их основе перспективные проекты для развития России. Каждый житель страны может предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и поддержку при реализации. Форум проводится на федеральном и региональном уровнях.

В региональной сессии приняла участие заместитель председателя областного правительства Наталья Катина. Она возглавила экспертную комиссию и поприветствовала участников, отметив, что Самарская область является одним из самых активных регионов страны по количеству поданных заявок. В 2022 году по направлению "Предпринимательство" опубликовано 85 идей, по направлению "Развитие регионов" - 177 идей. По общему количеству идей Самарская область вошла в первую тройку регионов России - жители региона высказали 1351 идею. По итогам отбора на проектную сессию в каждом направлении было отобрано по пять идей. Презентация проектов проходила с привлечением представителей курирующих министерств, региональных институтов развития.

"В этом году Самарская область вновь продемонстрировала высокую степень включенности - инициативные жители региона активно подавали заявки, делились своим видением развития региона, формирования комфортных условий для работы бизнеса, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы предпримем все усилия для воплощения и развития этих проектов на территории Самарской области".

В этом году победителем направления "Предпринимательство" стал проект "АР-туризм". Он предполагает создание мобильного приложения, посвященного объектам регионального туризма Самарской области, с возможностью использования дополнительной реальности, квестовой активности, а также нативной рекламы. Инициаторами проекта стали студенты Самарского экономического университета.

Лучшей идеей в направлении "Развитие регионов" стал проектный марафон "Золотые головы". Проект создается областным минэкономразвития и направлен на интерактивное взаимодействие и повышение проектной активности учащихся образовательных организаций региона.

Напомним, впервые форум проводился в 2020 году. Тогда Самарская область по количеству поданных идей заняла 2-е место в России после Москвы. Две региональных идеи вошли в итоговый топ-100 лучших идей первого форума. Это "Промышленный туризм в РФ", автором которой стал Сергей Рыжов, генеральный директор ООО "Майс Маркет", и "Всероссийская молодежная патриотическая акция "Полк@ Победы", автором которой является директор ГБУК "Самарская областная юношеская библиотека" Наталия Макарова.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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