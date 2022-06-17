16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лаборантка Новокуйбышевского НПЗ стала лучшей в Корпоративном чемпионате В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell "Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей Предложения молодых нефтепереработчиков Новокуйбышевского НПЗ направлены на решение актуальных задач

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактические учения в Самарской области

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактические учения (ПТУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления в г. Похвистнево Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В мероприятии принимали участие ведомственная пожарная команда ЛПДС "Похвистнево" и ПСЧ-102 ГПС ФПС МЧС России по охране "Похвистнево", добровольная пожарная дружина, а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции.

Согласно легенде учений в результате статического разряда произошло возгорание газовоздушной смеси на дыхательном клапане с последующим взрывом на крыше резервуара объемом 5 тыс. куб. м. В результате было условно повреждено и вышло из строя оборудование системы пожаротушения и охлаждения резервуара.

После поступления сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли подразделения МЧС, а также добровольные пожарные дружины объекта. Была проведена локализация и ликвидация "пожара" от передвижной пожарной техники с помощью посдслойной системы пожаротушения.

В ПТУ приняли участие 23 человека личного состава, использовалось 3 единицы спецтехники.

Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал ЛПДС "Похвистнево" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3