АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактические учения (ПТУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления в г. Похвистнево Самарской области.

В мероприятии принимали участие ведомственная пожарная команда ЛПДС "Похвистнево" и ПСЧ-102 ГПС ФПС МЧС России по охране "Похвистнево", добровольная пожарная дружина, а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции.

Согласно легенде учений в результате статического разряда произошло возгорание газовоздушной смеси на дыхательном клапане с последующим взрывом на крыше резервуара объемом 5 тыс. куб. м. В результате было условно повреждено и вышло из строя оборудование системы пожаротушения и охлаждения резервуара.

После поступления сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли подразделения МЧС, а также добровольные пожарные дружины объекта. Была проведена локализация и ликвидация "пожара" от передвижной пожарной техники с помощью посдслойной системы пожаротушения.

В ПТУ приняли участие 23 человека личного состава, использовалось 3 единицы спецтехники.

Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал ЛПДС "Похвистнево" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.