Дмитрий Богданов подписал меморандум о взаимодействии между Самарской областью и Республикой Башкортостан по созданию Евразийского экономического центра

Соглашение подписано 17 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Участниками меморандума стали сразу семь регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Со стороны Самарской области документ подписал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.
Комплексный инвестиционный проект создаст благоприятные условия для объединения проектов регионов-участников по освоению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, значительным экспортным потенциалом и восполнением технологических и компонентных пробелов.
"Самарская область всегда занимает активную позицию в налаживании деловых кооперационных связей. Сегодняшнее время — это время вызова, когда традиционные цепочки поставок претерпевают изменения, и крайне важно вместе сосредоточиться на единой цели: обеспечить загрузку наших предприятий необходимыми материалами и комплектующими. Совместная работа расширяет возможности как для новых инвесторов, так и для действующих инвестпроектов, деятельность которых может масштабироваться, принимая во внимание большую команду Приволжского федерального округа", — рассказал Дмитрий Богданов.
"Работа в республике над созданием комплексного инвестиционного проекта была начата еще до изменения мировой конъюнктуры. Здесь нам большую поддержку оказал Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России", — пояснил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.
Вместе с тем последние геополитические события придали этой инициативе особую актуальность в условиях необходимости преодоления последствий санкционного давления. Сегодня важным является создание предпосылок не просто для восстановления функционирования экономики, но и перенастройка, развитие и укрепление производственных цепочек.
"Соглашение подписано в присутствии заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, и это очень важно. В данном случае инициатива снизу, от самих регионов, поддержанная полпредством, — большой шаг к достижению общей цели и уверенность в том, что итоговый продукт будет полезен для всех участников соглашения. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров по использованию всех возможностей для развития бизнеса в Самарской области", — резюмировал Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html