16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Богданов: "Количество проверок бизнеса в Самарской области снизилось на 85% после введения моратория" Сам себе предприниматель: число самозанятых в Самарской области превысило 120 тысяч человек Дмитрий Богданов: "Самарская область входит в число лидеров страны по развитию некоммерческого сектора" Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом Предприятия отдельных отраслей получат льготу при расчете арендной платы

Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов подписал меморандум о взаимодействии между Самарской областью и Республикой Башкортостан по созданию Евразийского экономического центра

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Соглашение подписано 17 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Участниками меморандума стали сразу семь регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Со стороны Самарской области документ подписал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Комплексный инвестиционный проект создаст благоприятные условия для объединения проектов регионов-участников по освоению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, значительным экспортным потенциалом и восполнением технологических и компонентных пробелов.

"Самарская область всегда занимает активную позицию в налаживании деловых кооперационных связей. Сегодняшнее время — это время вызова, когда традиционные цепочки поставок претерпевают изменения, и крайне важно вместе сосредоточиться на единой цели: обеспечить загрузку наших предприятий необходимыми материалами и комплектующими. Совместная работа расширяет возможности как для новых инвесторов, так и для действующих инвестпроектов, деятельность которых может масштабироваться, принимая во внимание большую команду Приволжского федерального округа", — рассказал Дмитрий Богданов.

"Работа в республике над созданием комплексного инвестиционного проекта была начата еще до изменения мировой конъюнктуры. Здесь нам большую поддержку оказал Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России", — пояснил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

Вместе с тем последние геополитические события придали этой инициативе особую актуальность в условиях необходимости преодоления последствий санкционного давления. Сегодня важным является создание предпосылок не просто для восстановления функционирования экономики, но и перенастройка, развитие и укрепление производственных цепочек.

"Соглашение подписано в присутствии заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, и это очень важно. В данном случае инициатива снизу, от самих регионов, поддержанная полпредством, — большой шаг к достижению общей цели и уверенность в том, что итоговый продукт будет полезен для всех участников соглашения. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров по использованию всех возможностей для развития бизнеса в Самарской области", — резюмировал Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3