Новикомбанк примет участие в создании новых телекоммуникационных систем

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума.
По условиям соглашения банк разработает комплексное предложение по организации финансирования проектов АО "ИСС". Средства будут направлены на создание перспективных образцов ракетно-космической техники, а также решение задач по цифровизации, импортозамещению и диверсификации производства.
"Новикомбанк поддерживает наукоемкие отрасли российской промышленности, содействуя развитию новых технологий. В рамках сотрудничества с АО "ИСС" банк примет участие в реализации программ по созданию телекоммуникационных систем и новых космических аппаратов. Гордимся тем, что стратегически важные для страны проекты запускаются при участии Новикомбанка", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
АО "ИСС" — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, единственное предприятие в стране, которое делает навигационные спутники. С помощью спутников, созданных в АО "ИСС", обеспечивается широкий спектр услуг как в России, так и далеко за её пределами. Сейчас 2/3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО "ИСС".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?