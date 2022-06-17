Новикомбанк примет участие в создании новых телекоммуникационных систем

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума.

По условиям соглашения банк разработает комплексное предложение по организации финансирования проектов АО "ИСС". Средства будут направлены на создание перспективных образцов ракетно-космической техники, а также решение задач по цифровизации, импортозамещению и диверсификации производства.

"Новикомбанк поддерживает наукоемкие отрасли российской промышленности, содействуя развитию новых технологий. В рамках сотрудничества с АО "ИСС" банк примет участие в реализации программ по созданию телекоммуникационных систем и новых космических аппаратов. Гордимся тем, что стратегически важные для страны проекты запускаются при участии Новикомбанка", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

АО "ИСС" — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, единственное предприятие в стране, которое делает навигационные спутники. С помощью спутников, созданных в АО "ИСС", обеспечивается широкий спектр услуг как в России, так и далеко за её пределами. Сейчас 2/3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО "ИСС".