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Преступления Происшествия

В Жигулевске полицейские в течение нескольких часов задержали велосипедного вора

ЖИГУЛЕВСК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 11 июня в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от 41-летней местной жительницы о том, что у нее с лестничной площадки похитили велосипед марки "STELS". Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Оперативники осмотрели место происшествия, изъяли отрезанный трос-замок, которым был закреплен велосипед, подробно опросили потерпевшую и свидетелей произошедшего. Находясь у себя в квартире, женщина случайно увидела в окно, как неизвестный мужчина уезжает на ее велосипеде, и сразу же обратилась в полицию. Она успела запомнить приметы злоумышленника и сообщила их полицейским.

Со ее слов сотрудники полиции составили и распространили среди личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием примет подозреваемого и похищенного имущества.

Спустя несколько часов на одной из улиц города сотрудники ППСП обратили внимание на мужчину на велосипеде, схожего по приметам с разыскиваемым, задержали его и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, задержанный — 39-летний житель села Александровка, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В ходе опроса злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что взял велосипед для использования в личных целях.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Похищенное имущество возвращено законной владелице.

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