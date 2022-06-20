Самарские баскетболистки выиграли в турнире любительской лиги

В спортзале СамГТУ завершился открытый финальный турнир среди женских команд оп баскетболу в первенстве межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ).

Как сообщает sovainfo.ru, играли четыре команды — VK (Москва), НГПУ (Набережные Челны), "Политех-СамГТУ" (Самара) и "Тольятти". В составах команд на этом турнире могли выступать баскетболистки, не участвующие в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах России (суперлига, Единая Лига ВТБ, премьер-лига) и других стран.

Выиграв три матча из трех, первое место в домашнем финале заняла команда "Политех-СамГТУ" под руководством Ольги Костроминой. Самарчанки разгромили НГПУ — 144:51, обыграли "Тольятти" — 94:63 и столичную команду VK — 75:54. Второе место заняли москвички, третье — "Тольятти".

По итогам турнира была составлена символическая пятерка лучших игроков. Лучшей разыгрывающей признана Наталья Дурасова ("Тольятти"), защитником — Марина Бакулина (VK), легким форвардом — Майя Сушкова ("Тольятти"), тяжелым форвардом — Анна Студеникина (VK), лучшим центровым стала Мария Чернова ("Политех-СамГТУ").

Самым ценным игроком — Анастасия Точилина из "Политеха-СамГТУ". В среднем за 3 матча она набирала по 17 очков, 6 подборов и 4 голевых передачи. По итогам финала МЛБЛ-ПФО команда-победитель завоевала право сыграть в Суперфинале.