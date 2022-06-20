Из Самары стартовали рейсы в Махачкалу

В расписании международного аэропорта Курумоч появились рейсы в Махачкалу.
С 17 июня авиакомпания UVT Аero запустила прямые рейсы в столицу Дагестана с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.
По пятницам рейс вылетает из Самары в 17:20, прибытие в аэропорт города Махачкала в 18:30. Обратный рейс запланирован на 19:30, прибытие в Самару — в 23:00.
По воскресеньям: время отправления из Самары в 13:10, прибытие в аэропорт города Махачкала в 14:20. Вылет из Махачкалы планируется в 15:10, посадка в аэропорту Самары — в 18:45. Время для каждого аэропорта указано местное.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !