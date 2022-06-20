Из Самары стартовали рейсы в Махачкалу

В расписании международного аэропорта Курумоч появились рейсы в Махачкалу.

С 17 июня авиакомпания UVT Аero запустила прямые рейсы в столицу Дагестана с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.

По пятницам рейс вылетает из Самары в 17:20, прибытие в аэропорт города Махачкала в 18:30. Обратный рейс запланирован на 19:30, прибытие в Самару — в 23:00.

По воскресеньям: время отправления из Самары в 13:10, прибытие в аэропорт города Махачкала в 14:20. Вылет из Махачкалы планируется в 15:10, посадка в аэропорту Самары — в 18:45. Время для каждого аэропорта указано местное.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.