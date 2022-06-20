В Тольятти отключат холодную воду

Во вторник, 21 июня, специалисты "РКС-Тольятти" будут проводить плановую профилактическую промывку водопроводной линии диаметром 200 мм по ул. Кошевого. В связи с этим 21 июня с 9:30 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: ул. Мурысева, 75 а, 79, 81; ул. Матросова, 16, 18, 18 а, 26, 26 а, 26, а стр. 1. С 21.06 по 23.06 возможно временное изменение качества воды по мутности в мкр. 4 Комсомольского района.

23 июня будут проводиться плановые работы по замене запорной арматуры на магистральном водоводе на пересечении улиц Баныкина и Белорусской. В связи с этим 23 июня с 9:30 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Белорусская, 14, 14 б, 14 г, 14 е, 16, 16 а, 16 б, 16 в, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Баныкина, 3, 3 стр. 1, 3 а, 5 а, 7, 7 стр. 1.

С 23 по 25 июня возможно временное изменение качества воды по мутности в кварталах № 93, 93 а, 94, 95, 96.