В Самаре пройдет "Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0"

8 июля на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" пройдет ежегодный Всероссийский форум "Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0". Это масштабное мероприятие объединит лучшие практики госуправления, привлечения и удержания талантов, а также представит траектории развития системы управления в кризисной ситуации.

Запланировано участие международных, федеральных и региональных экспертов, в том числе представителей аналитического центра при Правительстве РФ, АНО "Россия — страна возможностей", органов власти российских регионов, корпораций и многих других.

Напомним, впервые форум прошел в Самарской области в 2021 г. при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Форум позволил экспертам и участникам с разных уголков России не просто обсудить проблемы и вызовы, но и выработать конкретные предложения по улучшению качества государственных услуг и повышению эффективности государственного управления. По итогам форума глава региона предложил сделать его регулярным.

Программа форума 2022 г. представлена несколькими треками: "Женское лидерство", "Управление на основе данных", "Эффективное госуправление", "Привлечение и удержание талантов", а также "Развитие системы управления в кризисной ситуации".

"В прошлом году к онлайн трансляции одновременно подключились более 10 000 человек из 76 регионов России. Это доказывает, насколько тема государственного управления и коммуникации актуальна. И в этом году нам уже подтвердили участие коллеги из разных регионов. Нам важно, чтобы получилась не сухая лекция в формате "пришел, послушал и забыл". Форум призван распространить лучшие управленческие практики — наглядно, опираясь на опыт. Эти новые подходы позволят привлекать к региональным проектам талантливые кадры, а в перспективе обеспечат экологичные государственные коммуникации.Говорить о серьезных темах нужно по-разному: мы организовываем круглые столы, лекции, панельные дискуссии. Обмен мнениями между государством, бизнесом и гражданами — это путь к более совершенному госуправлению", — отметила Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области.

Подробная информация о мероприятии и программе, а также форма для регистрации — на сайте форумгосуправление.рус