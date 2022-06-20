В Самаре пройдет "Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0"

8 июля на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" пройдет ежегодный Всероссийский форум "Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0". Это масштабное мероприятие объединит лучшие практики госуправления, привлечения и удержания талантов, а также представит траектории развития системы управления в кризисной ситуации.
Запланировано участие международных, федеральных и региональных экспертов, в том числе представителей аналитического центра при Правительстве РФ, АНО "Россия — страна возможностей", органов власти российских регионов, корпораций и многих других.
Напомним, впервые форум прошел в Самарской области в 2021 г. при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Форум позволил экспертам и участникам с разных уголков России не просто обсудить проблемы и вызовы, но и выработать конкретные предложения по улучшению качества государственных услуг и повышению эффективности государственного управления. По итогам форума глава региона предложил сделать его регулярным.
Программа форума 2022 г. представлена несколькими треками: "Женское лидерство", "Управление на основе данных", "Эффективное госуправление", "Привлечение и удержание талантов", а также "Развитие системы управления в кризисной ситуации".
"В прошлом году к онлайн трансляции одновременно подключились более 10 000 человек из 76 регионов России. Это доказывает, насколько тема государственного управления и коммуникации актуальна. И в этом году нам уже подтвердили участие коллеги из разных регионов. Нам важно, чтобы получилась не сухая лекция в формате "пришел, послушал и забыл". Форум призван распространить лучшие управленческие практики — наглядно, опираясь на опыт. Эти новые подходы позволят привлекать к региональным проектам талантливые кадры, а в перспективе обеспечат экологичные государственные коммуникации.Говорить о серьезных темах нужно по-разному: мы организовываем круглые столы, лекции, панельные дискуссии. Обмен мнениями между государством, бизнесом и гражданами — это путь к более совершенному госуправлению", — отметила Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области.
Подробная информация о мероприятии и программе, а также форма для регистрации — на сайте форумгосуправление.рус
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!