Самарец ограбил таксиста

В Самаре полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении таксиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено 16 июня. 34-летний потерпевший рассказал, что привез пассажира на ул. Бакинскую. Мужчина вышел из машины и, проходя мимо водительской двери, схватил телефон с приборной панели.
Полицейские вычислили и задержали подозреваемого, ранее судимого за два грабежа, разбой и кражу. Он признался в ограблении и рассказал, что пытался сдать смартфон в комиссионный магазин, но там ему отказали. В итоге он вышел на улицу и разбил мобильник об асфальт.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пообещал полностью возместить причиненный потерпевшему ущерб.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне