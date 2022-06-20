Самарец ограбил таксиста

В Самаре полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении таксиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено 16 июня. 34-летний потерпевший рассказал, что привез пассажира на ул. Бакинскую. Мужчина вышел из машины и, проходя мимо водительской двери, схватил телефон с приборной панели.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого, ранее судимого за два грабежа, разбой и кражу. Он признался в ограблении и рассказал, что пытался сдать смартфон в комиссионный магазин, но там ему отказали. В итоге он вышел на улицу и разбил мобильник об асфальт.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пообещал полностью возместить причиненный потерпевшему ущерб.