Самарский джазовый оркестр выступит на летней площадке Дома Сивре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 июня, на летней площадке Дома Сивре (ул. Степана Разина, 128) выступит один из любимых музыкальных коллективов города - Самарский джазовый оркестр (СДО).