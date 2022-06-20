ПАО "ТОАЗ" реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства

В настоящее время ПАО "ТОАЗ" реализует невостребованный автотранспорт и спецтехнику с пробегом. Есть возможность провести осмотр техники на месте хранения.
Подробный перечень с фото находится на сайте: toaz.ru/zakupki/realizacziya-nvz.
Для связи по вопросам организации осмотра и реализации необходимо связаться с сотрудником отдела реализации невостребованных запасов ПАО "ТОАЗ" Наумовым Евгением Анатольевичем по телефону (8482) 60-20-72 либо по электронной почте nea.uz@corpo.toaz.ru.
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