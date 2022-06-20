Работу медиков Тольяттиазота оценили на высоком уровне

В преддверии Дня медика, который ежегодно отмечают в июне, 16 сотрудников корпоративной медсанчасти (МСЧ № 7) получили благодарности Самарской губернской думы за вклад в развитие медицинской отрасли. Награды им вручил депутат областной думы Михаил Маряхин. Каждая награда — за подписью выдающегося советского и российского врача, академика Российской академии наук, а с 2018 года председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова.
Сотрудники медсанчасти на постоянной основе осуществляют квалифицированную и специализированную медицинскую помощь рабочим завода. Лечение людей для них — дело всей жизни. Заслуженные награды они получили за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство.
Кроме того, памятные знаки "За служение людям" от губернатора Самарской области получили три сотрудника санатория "Надежда" — корпоративной здравницы ТОАЗа.
Еще одну награду, но уже государственного уровня, вручили старшей медицинской сестре медсанчасти № 7 Любови Фурсал. Она была отмечена медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с пандемией. Награду она приняла из рук губернатора Дмитрия Азарова на торжественном мероприятии в Самаре.
Медаль Луки Крымского учреждена указом президента России в июне 2020 года. Она названа в честь выдающегося отечественного хирурга и ученого. Высоким знаком отличия награждают практикующих врачей и младший медицинский персонал за большой вклад в организацию медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
Любовь Фурсал в феврале 2020 года обеспечила реализацию комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для работников "Тольяттиазот". Во время пандемии — решала все организационные вопросы и в числе трех медиков, сертифицированных на взятие анализов на ковидную инфекцию, ежедневно принимала пациентов.
"Медсанчасть № 7 — одно из немногих корпоративных медучреждений города. Его сотрудники много лет добросовестно и самоотверженно трудятся на благо людей. Хочется пожелать им дальнейших успехов, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия", — отметил депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин.
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