Банк "Открытие" разработал специальное предложение для комплексного транзакционного обслуживания групп компаний

Предложение включает бесплатное открытие и льготное обслуживание счетов при подключении пяти и более компаний холдинга, бесплатные переводы внутри банка и предоставление "единого окна" для увеличения скорости транзакций. В набор опций для корпоративного бизнеса также входит бесплатное продление операционного дня, скидки на рублевые переводы в интернет-банке и при оплате дистанционного банковского обслуживания.

Дополнительно банк "Открытие" предлагает компаниям воспользоваться продуктами кэш-менеджмента для эффективного управления ликвидностью. Специальные сервисы для казначеев включают инструменты для автоматизации расчетных операций и контроля исполнения бюджетов, кэш-пулинг с учетом внутригрупповых займов, идентификацию входящих платежей. Большинство продуктов можно внедрить всего за пару дней, а управлять ими очень просто в формате "единого окна" в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн".

Еще одна востребованная услуга в рамках комплексного предложения — интеграционное решение host-to-host. Оно позволяет ежедневно отправлять десятки тысяч платежей из системы управления предприятием, а также формировать выписки нажатием одной кнопки. Технология универсальна, поддерживает разные форматы документов и подходит для компаний любой отрасли.

В рамках специального предложения клиенты также получают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн" для корпоративных клиентов можно не только работать со счетами, осуществлять платежи и получать выписки, но и управлять всеми транзакционными сервисами для бизнеса на одном экране в едином каталоге продуктов и услуг. Одним из самых актуальных разделов интернет-банка является "Заказ справок", доработанный с учетом потребностей крупного бизнеса и позволяющий получать самые популярные справки о наличии и состоянии счетов за пять минут.

"Банк "Открытие" обладает высоким уровнем экспертизы в структурировании транзакционного бизнеса корпораций. Мы предлагаем индивидуальные решения, позволяющие крупнейшим компаниям внедрять прогрессивные интеграционные сервисы и высокотехнологичные инструменты для управления ликвидностью. Мы понимаем, что сейчас непростое время для бизнеса, поэтому предоставляем нашим клиентам скидки на комплексное транзакционное обслуживание. Наши сервисы помогают снизить бизнес-расходы на 5-10% и решить ряд масштабных задач крупных холдингов: трансформация казначейства, оптимизация оборотного капитала, автоматизация отчетности и учета. Предлагая многофункциональные инструменты для каждой компании, мы помогаем клиентам обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в любое время и в любых условиях", — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".