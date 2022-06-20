Восемь школьников попали в больницу с кишечной инфекцией из школьного лагеря

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Прокуратура Промышленного района Самары начала проверку из-за информации об отравлении детей в дневном лагере "Город детства" при школе №43. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.