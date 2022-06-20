Восемь школьников попали в больницу с кишечной инфекцией из школьного лагеря

Прокуратура Промышленного района Самары начала проверку из-за информации об отравлении детей в дневном лагере "Город детства" при школе №43. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Восьми детям, посещавшим лагерь, 19 июня понадобилась помощь медиков, шестерых из них 6-10 лет госпитализировали.
Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных норм.
Сейчас лагерь приостановил работу.
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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.