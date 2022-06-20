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Новикомбанк и ВНИИ "Центр" объединят компетенции для решения задач в рамках импортозамещения

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр" (ФГУП "ВНИИ "Центр") на площадке ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Партнерство сторон нацелено на достижение оптимальных условий финансирования проектов, которые реализуются по программе кооперации гражданских промышленных, научных и образовательных организаций, в том числе в рамках сервиса "Единое окно поиска технологического партнера". Сотрудничество предусматривает также обмен данными о финансовых инструментах поддержки выпуска продукции гражданского назначения высокотехнологичными организациями.

ФГУП "ВНИИ "Центр" — ведущая многопрофильная организация по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере оборонно-промышленного комплекса. В числе приоритетных направлений деятельности института — вопросы диверсификации, цифровизации и импортозамещения. Сервис "Единое окно поиска технологического партнера" разработан экспертами института для быстрого и эффективного поиска партнеров между организациями гражданского и оборонно-промышленного секторов: пользователи имеют возможность выбора более чем 750 тысяч типовых операций и 2 тысяч высокотехнологичных услуг, предлагаемых организациями ОПК.

"Мы постоянно актуализируем нашу базу знаний по поддержке промышленности как в части государственных решений, так и в части новых технологических инструментов, что даёт возможность формировать уникальную модель привлечения финансирования для каждого проекта. Соглашение с ФГУП "ВНИИ "Центр" позволит расширить нашу экспертизу и откроет всей отрасли доступ к разработанным банком предложениям", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

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