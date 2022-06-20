Новикомбанк и ВНИИ "Центр" объединят компетенции для решения задач в рамках импортозамещения

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр" (ФГУП "ВНИИ "Центр") на площадке ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве.
Партнерство сторон нацелено на достижение оптимальных условий финансирования проектов, которые реализуются по программе кооперации гражданских промышленных, научных и образовательных организаций, в том числе в рамках сервиса "Единое окно поиска технологического партнера". Сотрудничество предусматривает также обмен данными о финансовых инструментах поддержки выпуска продукции гражданского назначения высокотехнологичными организациями.
ФГУП "ВНИИ "Центр" — ведущая многопрофильная организация по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере оборонно-промышленного комплекса. В числе приоритетных направлений деятельности института — вопросы диверсификации, цифровизации и импортозамещения. Сервис "Единое окно поиска технологического партнера" разработан экспертами института для быстрого и эффективного поиска партнеров между организациями гражданского и оборонно-промышленного секторов: пользователи имеют возможность выбора более чем 750 тысяч типовых операций и 2 тысяч высокотехнологичных услуг, предлагаемых организациями ОПК.
"Мы постоянно актуализируем нашу базу знаний по поддержке промышленности как в части государственных решений, так и в части новых технологических инструментов, что даёт возможность формировать уникальную модель привлечения финансирования для каждого проекта. Соглашение с ФГУП "ВНИИ "Центр" позволит расширить нашу экспертизу и откроет всей отрасли доступ к разработанным банком предложениям", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?