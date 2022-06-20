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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской области

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах в зонах ответственности Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений (РНУ) в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов.

В ходе плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Бугуруслан — Сызрань подключены два подводных перехода через малые водотоки через р. Егинская и р. Ключ. Суммарная протяженность подключенных переходов составила 950 м.

Комплекс плановых работ также выполнен на площадочных объектах РНУ. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского РНУ подключен блок фильтров-грязеуловителей (ФГУ). Прежнее оборудование выработало нормативный срок эксплуатации и было демонтировано. В ходе замены также была обустроена новая площадка обслуживания ФГУ, система дренажных технологических трубопроводов. Фильтры предназначены для очистки нефтепродукта от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального трубопровода. Пропускная способность одного фильтра-грязеуловителя составляет 500 куб. м в час.

Специалисты Самарского РНУ провели средний ремонт пяти задвижек на станции смешения нефти и четырех задвижек на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2". Работы выполнены в течение 72 часов без изменения режима работы МН Альметьевск — Куйбышев-2 и Куйбышев — Лисичанск.

На НПС "Совхозная-3" заменены два обратных клапана магистральных насосных агрегатов. Данное устройство служит для предотвращения обратного движения нефти в трубопроводе, позволяет увеличить продолжительность работы основного оборудования станции. Работы выполнены в период снижения транспортировки нефти по МН Куйбышев — Лисичанск, на 96 и 72 часов, соответственно.

По результатам внутритрубной диагностики во время плановой 72-часовой остановки МН Гурьев — Куйбышев устранены два дефекта на линейной части. Кроме того, для проведения дальнейшей реконструкции отключен пункт подогрева нефти "Маштаково". Комплекс работ планируется завершить в четвертом квартале текущего года, после чего пункт будет вновь подключен к магистральному нефтепроводу.

В ремонтных работах были задействованы более 120 работников Самарского и Бугурусланского, РНУ, использовалось свыше 70 единиц техники.

Транспортировка нефти возобновлена в плановые сроки. Нефтепроводы работают в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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