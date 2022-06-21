Сильный ветер повредил кровлю здания администрации Хворостянского района, гаражи и автомобили

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В понедельник, 20 июня, в 17:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра произошло повреждение металлической двускатной кровли двухэтажного здания администрации Хворостянского района, кровель трех гаражей и трех легковых автомобилей на пл. Плясункова, 10 в Хворостянке, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.