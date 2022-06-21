Тольяттинца будут судить за хранение кокаина, MDMA и 10,5 кг гашиша

Центральный районный суд Тольятти закончил разбираться в материалах уголовного дела местного жителя, обвиняемого в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По версии следствия, мужчина приобрел 159,55 г кокаина, 793,5 г MDMA и 10,5 кг гашиша. Наркотики он расфасовал по пакетам и хранил дома, а позже планировал сбыть в Сочи.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. На суде он полностью признал вину.