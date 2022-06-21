Тольяттинец напал на соседку с разводным ключом

В Тольятти прокуратура пытается оспорить приговор, вынесенный 21-летнему местному жителю за нападение на соседку. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.
В апреле 2021 г. парень дома ремонтировал кран и увидел в окно он соседку, с которой поссорилась его мать. Он зашел в квартиру обидчицы и два раза ударил ее по голове разводным ключом. Все это произошло на глазах у малолетней дочери потерпевшей.
Подсудимый отрицал вину, но его все же приговорили к исправительным работам. Районная прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляционное представление.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.