16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинца будут судить за хранение кокаина, MDMA и 10,5 кг гашиша В Самарской области начинается суд о смертельной аварии с катером депутатов Осужденных бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" Кирилину и Тюлевина судят по новому обвинению Начальнику самарской полиции вынесли приговор за взятки от ОПГ "Законовские" В Самаре вынесли приговор предполагаемым членам группировки "Неверовские"

Суды Происшествия

Тольяттинец напал на соседку с разводным ключом

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти прокуратура пытается оспорить приговор, вынесенный 21-летнему местному жителю за нападение на соседку. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

В апреле 2021 г. парень дома ремонтировал кран и увидел в окно он соседку, с которой поссорилась его мать. Он зашел в квартиру обидчицы и два раза ударил ее по голове разводным ключом. Все это произошло на глазах у малолетней дочери потерпевшей.

Подсудимый отрицал вину, но его все же приговорили к исправительным работам. Районная прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляционное представление.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3