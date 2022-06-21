Тольяттинец напал на соседку с разводным ключом

В Тольятти прокуратура пытается оспорить приговор, вынесенный 21-летнему местному жителю за нападение на соседку. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

В апреле 2021 г. парень дома ремонтировал кран и увидел в окно он соседку, с которой поссорилась его мать. Он зашел в квартиру обидчицы и два раза ударил ее по голове разводным ключом. Все это произошло на глазах у малолетней дочери потерпевшей.

Подсудимый отрицал вину, но его все же приговорили к исправительным работам. Районная прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляционное представление.