ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке до нескольких минут

ПСБ совершенствует цифровые сервисы в рамках программ военной ипотеки. Теперь военнослужащий, выбрав на сайте интересующую программу военной ипотеки, может сразу заполнить простую форму онлайн-заявки и через несколько минут получить кредитное решение в смс-уведомлении или электронном письме. Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки.
Онлайн-заявка доступна для программ "Военная ипотека", "Военная ипотека. Госпрограмма" и программ рефинансирования военной ипотеки.
Мигель Маркарянц, старший вице-президент — руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, отметил: "ПСБ как лидер рынка военной ипотеки первым среди российских банков запустил полностью цифровой формат покупки жилья на первичном рынке для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. Мы продолжаем внедрять удобные онлайн-сервисы, предоставляя клиентам возможность быстро и безопасно оформить ипотеку или снизить ставку по действующему кредиту в несколько кликов практически из любой точки страны. Это особенно важно для военнослужащих, которые зачастую служат в отдаленных гарнизонах и чье время подчинено распорядку военной службы. Новый сервис существенно ускоряет процесс одобрения кредита для тех клиентов, которые выбирают квартиру в другом регионе или чья служба связана с частыми перемещениями. Цифровые сервисы банка позволяют нашим клиентам в кратчайшие сроки решить вопросы с ипотекой и новым жильем".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?