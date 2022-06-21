ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке до нескольких минут

ПСБ совершенствует цифровые сервисы в рамках программ военной ипотеки. Теперь военнослужащий, выбрав на сайте интересующую программу военной ипотеки, может сразу заполнить простую форму онлайн-заявки и через несколько минут получить кредитное решение в смс-уведомлении или электронном письме. Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки.

Онлайн-заявка доступна для программ "Военная ипотека", "Военная ипотека. Госпрограмма" и программ рефинансирования военной ипотеки. Мигель Маркарянц, старший вице-президент — руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, отметил: "ПСБ как лидер рынка военной ипотеки первым среди российских банков запустил полностью цифровой формат покупки жилья на первичном рынке для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. Мы продолжаем внедрять удобные онлайн-сервисы, предоставляя клиентам возможность быстро и безопасно оформить ипотеку или снизить ставку по действующему кредиту в несколько кликов практически из любой точки страны. Это особенно важно для военнослужащих, которые зачастую служат в отдаленных гарнизонах и чье время подчинено распорядку военной службы. Новый сервис существенно ускоряет процесс одобрения кредита для тех клиентов, которые выбирают квартиру в другом регионе или чья служба связана с частыми перемещениями. Цифровые сервисы банка позволяют нашим клиентам в кратчайшие сроки решить вопросы с ипотекой и новым жильем".