Долгожданное "золото" баскетболистов Сызранского НПЗ

В Мещерском крае Рязанской области состоялись Летние спортивные игры НК "Роснефть". За призовые места и лидерские позиции в 10 дисциплинах соревновались более 320 нефтяников из Сызрани, Рязани, Москвы, Оренбурга, Саратова, Удмуртии.

Руководство СНПЗ неуклонно заботится о поддержании здорового образа жизни своих сотрудников, поощряет их желание всегда быть в хорошей физической форме, участвовать в спартакиадах и создает для этого все условия. Это приносит закономерный результат в виде достижений на спортивных соревнованиях.

Легкоатлетические забеги стали первой дисциплиной спартакиады. У женщин - эстафета 4×100 м и дистанция 500 м, у мужчин - 4×400 м и дистанция 1000 м. Третье место в личном зачете в мужской эстафете занял инженер отдела организации проектно-изыскательских работ Илья Эзбин. "К соревнованиям мы подошли в хорошей форме, но конкуренция на корпоративных стартах всегда очень серьезная", - пояснил он.

Обладатель "бронзы" в гиревом спорте Алексей Тюков, оператор установки каталитического крекинга Сызранского НПЗ, участвует в спартакиаде уже в пятый раз. Он считает, что соревнования дают стимул тренироваться еще серьезнее.

"Золото" на спартакиаде - заслуженный результат команды баскетболистов СНПЗ. Тренируясь трижды в неделю на базе физкультурного комплекса "Надежда", они одержали эту победу и посвятили ее юбилею родного завода - в этом году Сызранскому НПЗ исполняется 80 лет. Сергей Мостолярчук, старший оператор установки сероочистки, назван лучшим форвардом соревнований.

Возможности для тренировок и поддержания хорошей физической формы на Сызранском НПЗ есть не только у членов заводских спортивных команд, но и у абсолютно всех сотрудников. В их распоряжении - отличный физкультурный комплекс с бассейном, тренажерным и игровым залами, лыжной базой и велопрокатом. Посещение - бесплатно. А тем, кто занимается в фитнес-центрах Сызрани, компенсирует затраты.

Летние и зимние игры "Роснефти" - хотя и главные корпоративные старты, но не единственные соревнования, в которых можно себя проявить. История межцеховой спартакиады "Здоровье" на Сызранском НПЗ насчитывает несколько десятилетий, и количество видов спорта и участников с каждым годом в ней только растет!

Развивая корпоративный спорт, "Роснефть" не забывает и о массовом. Благодаря нефтяникам в Сызрани появился первый в городе крытый каток, в школах №3 и №21открылись многофункциональные спортивные площадки.